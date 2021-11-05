До 14 ноября можно принять участие во Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги»

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале «Госуслуги» на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

На данный момент на госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».