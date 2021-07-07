До 15 июля продолжается приём заявок на участие в работе арт-резиденции «Терский берег»

Арт-резиденция «Терский берег» – это проект, направленный на создание первой креативной резиденции в сельской местности на территории Терского района. До 15 июля от творческих северян ждут заявок на участие.

Резиденция поможет объединить усилия и идеи местного сообщества и представителей творческой индустрии с целью сохранения и популяризации поморской культуры как основы для развития поселений, расположенных на Терском берегу. Проекты, созданные художниками во время резиденции, будут направлены на решение конкретных запросов местного сообщества.

На протяжении 10 дней участники будут проживать в Терском районе, изучать культуру и быт поморов, общаться с местными жителями и работать над своими проектами. Для участия в резиденции будет отобрано 4 человека.

Арт-резиденция «Терский берег» начнётся 15 августа. Подробная информация о правилах подачи заявки в социальных сетях резиденции: Группа в соцсети «ВКонтакте»;Инстаграм-аккаунт.