До 15 июня должны быть представлены варианты по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых есть дети до 14 лет, и семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня представить варианты по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых есть дети до 14 лет, и семьям участников СВО.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни».

«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что после пересмотра условий семейной ипотеки право на льготную ставку 6% оставили семьям с детьми до шести лет включительно и семьям с ребёнком-инвалидом младше 18 лет. Также воспользоваться семейной ипотекой могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми в отдельных регионах.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».