До 15 ноября в правительство РФ будет представлена Концепция развития круизного туризма - Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл первое совместное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета. На нём рассмотрели вопросы развития круизного туризма в России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В заседании приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев, заместитель министра финансов Павел Кадочников, заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова, генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, а также члены комиссии Госсовета по туризму, ректоры вузов, представители регионов, общественных организаций в сфере туризма и круизных операторов.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.

«Общий объём мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 млн туристов в год, из которых всего 500 тысяч приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти. Российская водотранспортная сеть является одной из самых протяжённых в мире. Она составляет 6,5 тысячи километров. И наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. В топ-3 точек старта маршрутов входят: Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84 маршрута) и Санкт-Петербург (76 маршрутов).

Помощник Президента России Игорь Левитин: «Только благодаря круизному туризму можно увидеть всю самобытность русского народа. Но нам нужна экономическая модель. В своё время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Инфраструктурные кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса. Тем самым развивали бы круизный туризм, в том числе создали бы интересные программы для детей».

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко подробно остановился на проблематике круизного туризма, в частности правовых, организационных и инфраструктурных вопросах. Все предложения комиссии Госсовета будут погружены в протокол решений по итогам заседания.

На заседании были рассмотрены и вопросы предоставления мер поддержки по развитию инфраструктуры круизного туризма и строительства круизных судов. Даны соответствующие поручения. Вице-премьер обратил внимание регионов, что к этой работе необходимо привлекать инвесторов и проводить реконструкцию причалов и набережных с применением механизмов государственно-частного партнерства.

В России ежегодно может быть организовано в три раза больше, как морских, так и речных круизов. Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 млн пассажиров в год. С учетом протяженности водных путей, количество портов крайне невысокое. Требуется увеличить их число в 2-3 раза и развить систему «зелёных» стоянок.

«У нас есть мощный ресурс, которым нас наделил Президент России – это национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», его инструменты должны быть комплексно задействованы в продвижении круизного туризма в стране, - добавил Чернышенко - Инфраструктурный вопрос – один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны. Отдельно проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики. И представить предложения о мерах поддержки строительства и модернизации круизных судов. Ростуризму отработать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами все вопросы, подготовить в течение 1,5 месяцев, до 15 ноября, и представить в правительство Концепцию развития круизного туризма до 2024 года» - подытожил Дмитрий Чернышенко.