До 15 января продлится новый конкурс «На Севере буду мамой!» для будущих родителей Мурманской области

В конкурсе «На Севере буду мамой!» предусмотрены две номинации: видеовизитка «Я буду мамой» - короткие ролики о счастливом ожидании встречи с малышом и подготовке к его рождению; фотография «Будущие родители» - фотографии северян, готовящихся стать родителями, демонстрирующих радостное ожидание рождения ребёнка.

Для участия необходимо до 15 января на своей странице в соцсети опубликовать ролик или фотографию с хештегом «#НаСеверебудумамой!», заполнить заявку на портале «Наш Север» (clck.ru/3Q8Cvd) и отправить документы по почте (Министерства труда и социального развития Мурманской области: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, с пометкой «на конкурс «На Севере буду мамой!»).

Лидеры в каждой номинации будут определены по итогам голосования в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте», а также экспертных оценок членов комиссии. Всех победителей и лауреатов ждут дипломы и ценные призы.