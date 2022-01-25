До 150 тысяч рублей можно зарабатывать в СЗФО, не имея опыта работы
Аналитики hh.ru изучили рынок труда в регионах СЗФО на предмет вакансий, размещенных в январе 2022 года, в описании которых работодатель не требует наличия опыта работы, но готов платить выше среднерыночной зарплаты для работников без стажа, которая в январе в СЗФО составляет порядка 40 тысяч рублей.
С начала года в регионах СЗФО было размещено более 105 тысяч вакансий, из них работодатели готовы предложить работу соискателям без опыта и стажа в 35% или почти 38 тысяч вакансий. Чаще всего это вакансии, размещенные в профессиональных областях «Продажи» - 43%, «Административный персонал» - 15%, «Рабочий персонал» - 14%, «Транспорт и логистика» - 13%, а также в ресторанном бизнесе и ИТ-сфере (по 6% в каждой области).
Соискателям без опыта чаще всего предлагается полная занятость (89% предложений), частичная занятость (10%), стажировка (1%). По графику работы большинство вакансий предполагают полный день (61%). Предложения со сменным графиком составили 22%, с гибким графиком – 9%. 6% работодателей предлагают удаленную работу и 2% - вахту.
С точки зрения географии проще всего найти работу соискателям без стажа в СЗФО в компаниях из Петербурга (61% вакансий в СФЗО без требований опыта), Ленобласти (12%), Калининграда (5%), Мурманска и Архангельска (по 3% в каждом городе).
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей без опыта работы в СЗФО сейчас – 40 тысяч рублей. При этом эксперты hh.ru собрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в СЗФО, не требующих опыта работы:
- 1. Менеджер по продажам Сервисного центра Apple, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51208575, Санкт-Петербург;
- 2. Водитель экспедитор категории Е, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/33878439, Архангельск;
- 3. Менеджер по логистике, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51399341, Калининград»;
- 4. Упаковщица / Упаковщик, от 102 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51363686, Всеволожск;
- 5. Водитель легкового транспорта, до 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51423572, Сыктывкар;
- 6. Художник по постобработке, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51323548, Санкт-Петербург;
- 7. Переводчик-копирайтер со знанием английского языка, до 1 500 USD на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48757577, Санкт-Петербург;
- 8. Дизайнер интерьеров, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51291667, Калининград;
- 9. Доярка/дояр, до 136 500 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51245738, Великий Новгород;
- 10. Менеджер по туризму, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51458382, Кириши;
- 11. Автор письменных работ по филологии, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50978644, Архангельск;
- 12. Велокурьер, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49783650, Псков;
- 13. Ученик мастера по ремонту бытовой техники, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50380962, Псков;
- 14. Военнослужащий по контракту/рулевой, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50847087, Петрозаводск;
- 15. Велокурьер, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49782682, Петрозаводск.