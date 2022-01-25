До 150 тысяч рублей можно зарабатывать в СЗФО, не имея опыта работы

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в регионах СЗФО на предмет вакансий, размещенных в январе 2022 года, в описании которых работодатель не требует наличия опыта работы, но готов платить выше среднерыночной зарплаты для работников без стажа, которая в январе в СЗФО составляет порядка 40 тысяч рублей.

С начала года в регионах СЗФО было размещено более 105 тысяч вакансий, из них работодатели готовы предложить работу соискателям без опыта и стажа в 35% или почти 38 тысяч вакансий. Чаще всего это вакансии, размещенные в профессиональных областях «Продажи» - 43%, «Административный персонал» - 15%, «Рабочий персонал» - 14%, «Транспорт и логистика» - 13%, а также в ресторанном бизнесе и ИТ-сфере (по 6% в каждой области).

Соискателям без опыта чаще всего предлагается полная занятость (89% предложений), частичная занятость (10%), стажировка (1%). По графику работы большинство вакансий предполагают полный день (61%). Предложения со сменным графиком составили 22%, с гибким графиком – 9%. 6% работодателей предлагают удаленную работу и 2% - вахту.

С точки зрения географии проще всего найти работу соискателям без стажа в СЗФО в компаниях из Петербурга (61% вакансий в СФЗО без требований опыта), Ленобласти (12%), Калининграда (5%), Мурманска и Архангельска (по 3% в каждом городе).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей без опыта работы в СЗФО сейчас – 40 тысяч рублей. При этом эксперты hh.ru собрали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в СЗФО, не требующих опыта работы: