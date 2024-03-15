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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 12:30

До 17 марта открыта регистрация на участие в новой образовательной программе «Женщина-лидер. Флотские города»

В рамках нового проекта 120 участниц из флотских городов России получат новые знания по персональному лидерству, командному, социальному проектированию и формированию сообществ. С помощью дополнительных навыков и компетенций участницы смогут вести за собой сильные женские сообщества, создавать собственные социальные проекты.

Обучение начнётся 9-10 апреля и будет состоять из трёх онлайн-модулей. Финальный модуль пройдёт очно 4-6 августа 2024 года. Модули проходят ежемесячно, в течение двух дней. В межмодульные периоды женщины объединяются в команды, разрабатывают социальные проекты для своих городов и обмениваются опытом между флотами.

Для участия в проекте кандидатам нужно отвечать следующим требованиям:

  • женщина, старше 25 лет;
  • высшее или среднее профессиональное образование;
  • быть членом семьи военнослужащего (мобилизованного), проживающей в одном из городов базирования флотов Российской Федерации (Северного, Черноморского, Балтийского или Тихоокеанского);
  • иметь опыт реализации социальных проектов, быть мотивированной и заинтересованной в создании и реализации социального проекта, направленного на решение приоритетных социально-экономических задач местного или регионального уровня. Желательно иметь опыт реализации таких социальных проектов;
  • быть готовой с апреля по август в течение 6-8 часов в неделю посвящать время обучению и не пропускать командные активности.

Анкету кандидата можно заполнить до 17 марта включительно по ссылке

После обработки анкет кандидаты пройдут онлайн-собеседование с кураторами и по результатам будут приглашены к участию в проекте. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект разработан Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в партнерстве с Единым волонтерским центром Мурманской области и Советом Евразийского женского форума. Проект является тематическим продолжением конференции «Звезда Севера».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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