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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.21 14:00

До 20 августа в школах Мурманска и Колы завершат все работы

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил пять аукционов на выполнение работ по текущему ремонту спортивных залов в зданиях школ и прогимназии Мурманска и Колы.

Заказчиками выступили муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: мурманские школы  №4, 27, 56, прогимназия №61 и Кольская средняя общеобразовательная школа №2.

Победителями электронных аукционов признаны ООО «Егрупп», ООО «Стройкапитал», ИП Махмудов В.С. и ИП Меликзаде Э.Р. На прошлой неделе с компаниями и предпринимателями заключены муниципальные контракты на общую сумму 20,1 млн рублей.

Завершить работы по всем контрактам необходимо до 20 августа, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области

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