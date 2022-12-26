До 2025 года для учреждений регионального здравоохранения запланированы закупки МРТ, цистоскопов, лабораторно-диагностического оборудования и другого оснащения.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в муниципальном округе Кировск начнут строительство модульных ФАПов (в Титане и Коашве), а в городе Апатиты на ближайшие три года запланированы капитальные ремонты зданий детской и взрослой поликлиник. Общая сумма капитального ремонта в детской поликлинике – 135,8 млн рублей, во взрослой – 158,6 млн рублей.

«Здание детской поликлиники изначально построено по индивидуальному проекту, с бассейном, и имеет гораздо большие площади, чем типовые поликлиники. Сейчас бассейн, к сожалению, не функционирует. Оба здания построены более 20 лет назад и нуждаются в капремонтах. Это видно даже при поверхностном осмотре. Кроме этого, здесь важно заменить морально устаревшую мебель и изношенное медицинское оборудование. Выполнить комплексную модернизацию учреждений нам поможет синергия нацпроекта и стратегического плана «На Севере – жить!», – рассказал Оксана Демченко после посещения медорганизаций.

Удачные примеры комплексной модернизации медицинских учреждений есть: первая детская поликлиника Мурманска, медучреждения в Кольском районе. Пациенты в этих муниципалитетах уже получают медпомощь в современных и функциональных помещениях.

В каждом учреждении работа по модернизации и переоснащению реализуется по индивидуальному плану.

Так, в отделениях областной психиатрической больницы за последние два года, например, провели и капитальные, и текущие ремонты, установили цифровой рентген, оборудование для лаборатории и физиотерапевтического кабинета, оснастили ЛОР-кабинет и кабинет офтальмолога. В 2022 году разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт еще пяти лечебных корпусов.

В доме ребёнка в 2022 году внедрили и успешно применяют новые технологии реабилитации: индивидуальные занятия по гидрореабилитации с детьми и АРТ-педагогика в новом кабинете. Лечение и реабилитацию здесь получают как воспитанники учреждения, так и дети с неврологическими патологиями всего региона. В ближайший год здесь планируют обустроить новые пространства для внедрения новых методик за счёт привлечения внебюджетных средств.

До 2025 года для учреждений регионального здравоохранения запланированы закупки МРТ, цистоскопов, лабораторно-диагностического оборудования и другого оснащения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Апатитском районе проживает 52698 человек. Медицинскую помощь населению оказывает семь медицинских организаций. Из них подведомственные региональному министерству здравоохранения – пять.

В Кировске численность застрахованного населения составляет 30340 человек. Медицинскую помощь населению оказывает четыре медицинские организации. Из них подведомственные региональному Министерству здравоохранения – две.

Фото: https://gov-murman.ru