До 2028 года в Мурманской области планируют капитально отремонтировать порядка 50 объектов сферы образования

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки Диана Кузнецова вчера приняли участие в заседании штаба по реализации программы капитального ремонта и строительства школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Совещание состоялось в формате видеоконференции под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова и секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Перед регионами поставлена задача обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ на объектах, вошедших в федеральную и региональные программы.

Вице-губернатор Анна Головина подчеркнула, что в 2025 году в Мурманской области новые современные условия для обучения и самореализации созданы более чем для восьми тысяч северян. В планах до 2028 года капитально отремонтировать порядка 50 объектов сферы образования – школы, сады и организации среднего профобразования.

Как отметила министр образования и науки Мурманской области, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Диана Кузнецова, в муниципалитетах Кольского Заполярья в этом году обновлено 19 образовательных учреждений.

«12 школ открылись 1 сентября. Капремонт в школе №5 Мончегорска и школе №266 Снежногорска будет завершён до конца года. В областном центре полностью обновлены два детских сада, капитально отремонтированы Мурманский индустриальный колледж и Мурманский строительный колледж. Начаты работы в Мончегорском политехническом колледже, завершение запланировано на 2026 год», – уточнила министр.

В 2026 году в рамках президентской программы и по губернаторскому плану «На Севере – Жить!» капитальный ремонт предстоит ещё 17 учреждениям образования. Продолжится и обновление образовательных организаций в ЗАТО в рамках программы реновации.

