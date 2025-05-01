До 2030 года качество городской среды в опорных населённых пунктах России должно вырасти на 30%, а к 2036 году – на 60%

Такие ориентиры заданы указом Президента РФ в рамках национальных целей развития. Работа по улучшению условий жизни проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, в единый перечень опорных населённых пунктов включены 2160 территорий. С учётом прилегающих районов они охватывают практически всю страну. В их числе – все административные центры субъектов и агломерации, а также малые города, сёла и посёлки городского типа.

«В единый перечень опорников включены 2160 населённых пунктов. С учётом прилегающих территорий по охвату населения они покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов – 212 населённых пунктов. Также включены 183 прочих центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населённых пунктов, которые обеспечивают национальную безопасность, а также 1548 поселений, обслуживающих прилегающую территорию. Таким образом, более половины опорников – это малые города, посёлки городского типа и сёла. Все опорные населённые пункты войдут в программу развития, направленную на улучшение качества жизни граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

В Мурманской области в перечень опорных населённых пунктов вошли Мурманск, Кольский округ, Североморск, Кировск, Апатиты, Мончегорск и Полярные Зори. Для каждого населённого пункта будут определены индивидуальные приоритеты: развитие социнфраструктуры, модернизация коммунальных сетей, благоустройство, улучшение транспортной доступности.

Для финансирования мероприятий будут использоваться инфраструктурные облигации, а также новый механизм – казначейские инфраструктурные кредиты. Он придёт на смену действующим инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам.

Глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что регионы уже оценили удобство прежних механизмов финансирования.

По его словам, с 2022 года благодаря программам ИБК и СКК завершены работы по более чем 630 объектам по всей стране. Новый инструмент – казначейские инфраструктурные кредиты – продолжит работу в этом же направлении.

Подход к развитию будет дифференцированным. В малых городах и сёлах приоритетом станет развитие социальной инфраструктуры, чтобы сократить отток населения. В агломерациях и административных центрах – поддержка экономической эффективности и инвестиционной активности. В стратегических населённых пунктах внимание сосредоточат на улучшении условий жизни и поддержке диверсификации экономики. А в центрах реализации крупных инвестпроектов – на опережающем развитии инфраструктуры и строительстве жилья для привлечения специалистов.

Фото (ТГ-канал Марата Хуснуллина): https://gov-murman.ru/info/news/