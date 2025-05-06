До 2030 года в обновленном плане «На Севере — жить!» запланирована 100-процентная модернизация инфраструктуры культуры нашего региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания в областном правительстве министр культуры Мурманской области Ольга Обухова рассказала об итогах реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить!» в сфере культуры с 2019 по 2024 год и планах на 2025 год.

«С конца 2019 по 2024 год мы реализовали мероприятия регионального стратегического плана по следующим направлениям: модернизация учреждений культуры, которые будут отвечать современным требованиям и запросам жителей региона, поддержка творческих инициатив и развитие креативных индустрий, в том числе кинопроизводства, перезагрузка культурной жизни региона и создание брендовых мероприятий», — отметила глава профильного ведомства.

Так, при федеральной и региональной поддержке проведена масштабная модернизация учреждений культуры. Среди ключевых объектов — реконструированные областные театры, новый культурный центр в Минькино, капитально отремонтированные дворцы и дома культуры в Кандалакше, Гаджиево и Умбе. Также обновлены фасады ДК «Строитель» в Североморске и Ловозерского национального центра. Кроме того, в Кировске, Оленегорске и Полярных Зорях оборудованы концертные и зрительные залы. В 93 учреждениях улучшена материально-техническая база, а более 80% зданий теперь соответствуют нормативным требованиям.

Особое внимание уделено инфраструктуре в малых населённых пунктах. В Зареченске, Туломе, Верхнетуломском и Зеленоборском капитально отремонтированы дома культуры, а в Краснощелье и Каневке впервые обновлены этнокультурные центры.

«Просторные залы, оборудованные по последнему слову техники, обновленные сцены, качественное освещение и звук создают комфортные условия как для местных творческих коллективов, так и для зрителей. Такие преобразования не только вдохновляют на создание ярких номеров и креативных проектов, но и делают культурную жизнь северян насыщеннее», — подчеркнула Ольга Обухова.

В семи муниципальных детских школах искусств проведены капитальные и текущие ремонты, в 17 — закуплено новое оборудование и инструменты, а детская художественная школа города Мурманска переехала в новое отремонтированное здание.

В музеях региона в рамках мероприятий плана «На Севере – жить!» обновлены выставочные пространства, проведены ремонты, приобретено современное техническое оснащение и экспозиционное оборудование.

В отчётный период также проведена масштабная модернизация библиотечной сферы. Благодаря этой работе Мурманская область стала лидером по количеству модельных библиотек: первое место в СЗФО, второе — по России. Сейчас в регионе их 27, в том числе восемь региональных модельных, которые обновлены за счёт местных бюджетов. Успехи в этом направлении позволили Мурманску получить статус Библиотечной столицы России и провести Всероссийский библиотечный конгресс в 2023 году. При поддержке областного правительства капитально отремонтированы здания Межпоселенческой библиотеки Кольского округа и библиотеки имени Ларисы Гладиной в Апатитах, фасад и помещения областной детско-юношеской библиотеки. Также созданы модульные библиотеки в Чапоме и Кашкаранцах.

Как отметила министр, одним из наиболее ярких и действительно уникальных проектов стало создание семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» на базе библиотек региона. Сейчас в Мурманской области функционирует семь пространств, пять из которых открыты в воинских населенных пунктах и гарнизонах. С апреля этого года в рамках межведомственного проекта «На Севере — малыш» они трансформируются в центры поддержки семей с новыми мероприятиями и направлениями работы.

Важным направлением работы стала поддержка творческих инициатив северян, а также кинопроизводства. Количество кинопроектов увеличилось в семь раз, а снятые в Заполярье фильмы и сериалы популяризируют наш регион. Кроме того, Мурманская область первой в России внедрила «зеленый стандарт» для экологичных киносъемок — с прошлого года по поручению губернатора Андрея Чибиса реализуется специальная программа «Зелёный экран».

«В 2020 году мы запустили полномасштабную грантовую поддержку инициатив некоммерческих организаций и деятелей культуры, а также субъектов творческого предпринимательства. За счёт государственной поддержки в регионе издано 35 литературных произведений мурманских писателей. Организована работа 36 негосударственных клубных формирований самодеятельного творчества. Реализовано 65 проектов в сфере культуры и современного искусства», — рассказала министр культуры.

Креативные индустрии в регионе также получили мощный импульс. За пять лет проведены форумы «КультАрктика», выставки-ярмарки «Придумано в Арктике», создан портал для креативного бизнеса. В 2024 году Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ по развитию креативных индустрий. В 2025 году в Мурманске откроется Школа креативных индустрий.

Событийная афиша региона пополнилась брендовыми фестивалями и мероприятиями. В их числе — театральные фестивали «Арктическая сцена» и «Полярная сова», фестиваль фольклора «Беломорье», фестивали «Северный характер» и «Талант» для кинематографистов, региональный краеведческий конкурс «Край героев».

Губернаторские ёлки за это время проведены в самых разных форматах, а их посетителями становятся более 17,5 тысячи юных северян ежегодно.

В рамках регионального плана расширена и событийная программа. В Заполярье регулярно проходят гастроли мировых звезд, таких как Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Сергей Жилин. Организуются выставки из коллекций ведущих музеев страны. Все эти мероприятия делают культуру Заполярья разнообразной, а высокое искусство — доступным без выезда из региона.

В завершение доклада Ольга Обухова отметила высокие результаты пятилетней работы. Так, посещаемость мероприятий выросла вдвое, а доходы учреждений культуры за прошлый год достигли почти 181 млн рублей. В планах до 2030 года в обновленном плане «На Севере — жить!» — 100% модернизация инфраструктуры культуры, создание модельных библиотек, расширение событийной программы, а также новые проекты, укрепляющие статус Мурманской области как культурной столицы Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/