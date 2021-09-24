До 25 октября продлится третий конкурсный отбор на включение в программу акселерации IT-проектов

Третий конкурсный отбор на осуществление Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) акселерации IT-проектов по программе «Спринт» продлится до 25 октября. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках отбора осуществляется предварительная квалификация технологических компаний для последующего участия в акселераторе Спринт. Информация об условиях, требованиях к участникам, критериях и методиках оценки проектов, процедуре проведения конкурсного отбора размещена на официальном сайте.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, к участию в акселерационной программе допускаются технологические компании, прошедшие конкурсный отбор и осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (рекомендательные, игровые, видео-, аудиосервисы, мессенджеры, коммуникационные сервисы).

Порядок и правила проведения конкурса проектов определены постановлением правительства РФ от 24.12.2020 №2254 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий». Консультации по вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе, можно получить по телефону +7 (495) 258-88-77, или электронной почте ФРИИ edu@iidf.ru.