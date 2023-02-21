До 28 февраля школьники Мурманской области могут записаться на дополнительный набор «Кода будущего»

На бесплатных курсах программирования ждут как новичков, так и продвинутых кодеров – учащихся 8-11 классов.

Участникам «Кода будущего» доступно более 90 программ, включая изучение Python, Java, JavaScript, C++ и других популярных языков программирования. Обучение проходит в онлайн и офлайн-формате.

В 2022 году более школьников Мурманской области уже приступили к обучению по программам проекта «Код будущего»: около 200 из них учатся на офлайн-площадках, остальные – онлайн.

На курсах подростки не только изучат языки программирования, но и разработают первые ИТ-проекты для своего портфолио и получат сертификат по окончании обучения. Сейчас есть возможность попасть в донабор. Для этого необходимо выбрать курс и подать заявление на портале Госуслуг до конца февраля. Пройти вступительное испытание, самостоятельно изучить материалы первого модуля и пройти тест по его итогам. Количество мест в группах ограничено.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, условия участия в программе и адреса площадок можно узнать на портале «Госуслуги». Проект «Код будущего» организован Минцифры России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Планируется, что к 2030 году языки программирования освоят около 1,2 миллиона российских школьников.

Фото: https://gov-murman.ru