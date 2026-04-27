До 30 апреля продолжается приём заявок на региональный конкурс «Предприниматель года 2026»

В Мурманской области продолжается приём заявок на региональный конкурс «Предприниматель года 2026». Конкурс традиционно является одной из ключевых площадок для выявления и поощрения представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, показавших лучшие результаты в развитии бизнеса. Он направлен на повышение общественной значимости предпринимательской деятельности и формирование положительного имиджа предпринимателя в регионе.

В этом году победители и лауреаты будут определены в 11 номинациях: «Старт», «Деловая женщина», «Лучший семейный бизнес», «За полезное», «Индустрия красоты», «Лучший бренд», среди новых номинаций — «Лучший в сфере туризма и гостеприимства», «Гастрономический код Арктики», «Демографический потенциал», «Лучший экспортёр товаров» и «Экспортёр года в сфере услуг». В каждой номинации будет определен один победитель и один лауреат.

Приём заявок продлится до 30 апреля включительно. Награждение победителей будет приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

