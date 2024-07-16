До 30 июля проходит Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах

По поручению Президента РФ Владимира Путина Мурманская область принимает участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах.

Опрос проводится Минтрудом России в целях формирования эффективной системы профессиональной подготовки кадров, соответствующей актуальным и перспективным потребностям работодателей, а также структуре спроса на рабочую силу на региональных рынках труда.

На основании полученных результатов будет сформирован долгосрочный прогноз потребности в кадрах по профессионально-квалификационному принципу в разрезе субъектов РФ.

Принять участие в опросе можно до 30 июля 2024 года включительно. Заполнение работодателями-участниками анкетных форм проводится на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, по ссылке: https://prognoz.vcot.info.

В период проведения опроса в ГОБУ Центр занятости населения Мурманской области организован региональный контакт-центр по взаимодействию с работодателями, в рамках деятельности которого работники кадровых центров могут давать пояснения относительно заполнения опросных форм по телефону 8 (8152) 56-67-07.