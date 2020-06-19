До 30 июня работодатели обязаны уведомить сотрудников о выборе формата трудовой книжки

Работодателям необходимо до конца июня 2020 года проинформировать каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и о возможности выбора способа ведения трудовой книжки: в бумажном либо электронном виде.

В первом случае трудовая книжка будет вестись и в бумажном, и в электронном формате. Во втором - бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки с соответствующей записью о сделанном выборе, и у него будет формироваться только электронная версия. При этом необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной трудовой книжке фиксируются сведения начиная с 2020 года.

Работники должны определиться со своим выбором до конца декабря текущего года и подать соответствующее заявление работодателю.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, трудовые книжки будут формироваться только в электронном виде.

Ведение электронных трудовых книжек имеет ряд преимуществ для граждан: удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства (удобно при работе в сетевых компаниях, у которых офисы в крупных городах, а рабочие места работников находятся в различных регионах, упрощает взаимодействие работодателя и работника); использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг (для подтверждения факта работы граждане могут воспользоваться электронными сервисами, что сокращает необходимость представления копий трудовых книжек, выписок из трудовой книжки).