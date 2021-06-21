До 30 сентября в регионе должны быть завершены все работы по капитальному ремонту дворовых территорий 250 многоквартирных домов

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту дворов. Всего в этом году предстоит реконструировать территорию 250 многоквартирных домов в 29 муниципалитетах. Все работы должны быть завершены до 30 сентября. Об этом на оперативном совещании сегодня доложила министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. Финансирование этих работ осуществляется исключительно за счет средств областного бюджета. На эти цели предусмотрено 751 млн рублей.

Кроме того, в этом году в Кольском Заполярье в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предстоит благоустроить 16 общественных территорий в 13 муниципальных образованиях. Контракты заключены, работы уже начались на всех объектах.

В этом году также будут реализованы 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях:

● г. Заполярный - проект «Тропа здоровья».

● г. Кандалакша - проект «Город у Белого моря!».

● г. Оленегорск - проект благоустройства сквера Космонавтики.

● г. Североморск - проект «Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в Североморске».

● г. Мончегорск - проект «Благоустройство Ленинградской набережной (2 этап)».

● г. Апатиты - проект «Благоустройство улицы Дзержинского в городе Апатиты».

● г. Полярный – проект благоустройства пустыря в городе Полярном у историко-краеведческого музея.

● г. Гаджиево - проект «Набережная озера Центральное со стороны площади, ул. Гаджиева и ул. Ленина».

В 2020 году выделены средства и на реализацию 3 проектов-финалистов Всероссийского конкурса:

● г. Кировск - проект «Благоустройство Городского парка».

● г. Ковдор - проект «Благоустройство общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица».

● г. Снежногорск – проект «Снежный сквер».

Глава региона призвал власти муниципалитетов тщательно следить за сроками и качеством выполнения работ на всех объектах на местах. Кроме того, Андрей Чибис обратил внимание и на содержание объектов благоустройства, которые были сданы в эксплуатацию в предыдущих годах.

«Давайте мы договоримся, коллеги, город Мурманск у нас в области самый большой, два раза в неделю ваши руководители округов выходят с бригадами из кабинетов и обходят свои округа. Чтобы мы всё это видели в социальных сетях, что они вошли, а мы дальше по следам будем контрольное управление посылать. Я прошу, организуйте эту работу. Важно успеть за летний период поправить те недостатки, которые есть», – отметил Андрей Чибис.