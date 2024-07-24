До 31 июля продлится приём заявок на самый северный и один из крупнейших в стране XIV Всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй» в Мурманске

Традиционно программа фестиваля, который пройдёт с 26 по 29 сентября в Мурманске, включает обучающие семинары и мастер-классы для пишущих авторов от ведущих писателей, критиков, преподавателей и редакторов крупных литературных журналов страны, выступления, экскурсии по Мурманску и области, съёмки Арктического литературного пленэра «Поэтическое место силы» и многое другое. Лучших участников ждут публикации в журналах и рекомендации на другие мероприятия крупнейшего в стране Содружества литературных фестивалей России, фестивали «Осиянное слово» и «Покровский Собор».

Подать заявки на отбор могут авторы, пишущие на русском языке, независимо от места проживания, старше 14 лет. Форум-фестиваль проводится по пяти направлениям: проза малых форм, драматургия коротких форм (в прозе и стихах), поэзия, авторская поэтическая песня (автор стихов также является автором музыки и исполнителем), литературная критика (рецензии и статьи о книгах и авторах, принимающих участие в современном литературном процессе).

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, ежегодно экспертами фестиваля и ведущими семинаров становятся поэт и автор исполнитель, художественный руководитель фестиваля «Покровский собор» Алексей Витаков (Москва), поэт, переводчик, профессор Нина Ягодинцева (Челябинск), прозаик, замглавного редактора журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева (Уфа) и другие известные поэты и прозаики. В этом году впервые гостями фестиваля станут руководители единственного в стране поэтического книжного издательства «СТиХИ» Арсений Ли и Алла Поспелова. Ожидаются и другие известные гости.

Учредители форума-фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России и Совет молодых литераторов Союза писателей России при поддержке регионального министерства культуры.

Положение, новости, форма заявки и другая информация фестиваля – в группе «ВКонтакте» и на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/