До 65 и 38,5 - возраст и температура! Утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях при лёгком течении заболевания. Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента.

«Департамент здравоохранения утвердил регламент работы медицинских организаций по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта и предусматривают как алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, так и действия медицинских работников при осмотре пациентов на дому», - говорится в публикации.

Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия, если у него фиксируется свободное дыхание, частота дыхательных движений составляет меньше 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию. При несоответствии одного из указанных признаком норме пациент будет госпитализирован.

В больницу положат и тех, кто старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, а также тех, кто живет с членами семьи, принадлежащими категории с высокой степенью риска.

Приказ регламентирует дистанционное консультирование пациентов, заболевших из-за инфицирования новым коронавирусом. В каждой медицинской организации определят лиц, ответственных за организацию таких консультаций, также будет обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи зараженным СОVID-19. Кроме того, документ определяет регламент забора биологического материала у больных и тех, кто с ними контактировал, пишет ТАСС.