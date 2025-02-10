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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 15:30

До 80 тысяч рублей будут увеличены единовременные выплаты северянам – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы

В Мурманской области в честь 80-й годовщины Победы принято решение увеличить единовременные выплаты для отдельных категорий жителей региона до 80 тысяч рублей. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

Данные выплаты равны федеральным – ранее Указ о единовременной выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Получить эту выплату смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Выплаты получат более 700 человек.

«Мы склоняем головы перед нашими героями. Спасибо за вашу стойкость, самоотверженность и героизм. Низкий поклон всем, кто защищал Родину, особые слова признательности всем, кто держал оборону Мурманска – на передовой и в тылу. Ваш подвиг жив, и мы сегодня делаем всё, чтобы сохранить нашу страну такой же сильной, мощной и свободной для следующих поколений», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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