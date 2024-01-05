Мурманская область. Арктика (16+)05.01.24 08:45
До 9 января вводятся ограничения выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря
Распоряжением администрации городского округа ЗАТО Островной Мурманской области от 4.01.2024 года №1-р в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введён режим «Повышенная готовность».
Введено ограничение выхода маломерных судов с 14.00 4 января до 9.00 9 января в акваторию Баренцева моря.
#МЧСМурманск обращает внимание северян на строгое выполнение пунктов постановления. Не рискуйте своей жизнью!
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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