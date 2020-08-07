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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 17:15

До конца 2020 года органы ЗАГС Заполярья переведут бумажные актовые книги в электронный формат

Органы ЗАГС Мурманской области продолжают работу по переводу в электронный вид актовых книг и передаче их в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния – специализированное программное обеспечение, в котором с 2018 года осуществляется государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, смерти и других актов гражданского состояния в России.

Все новые актовые записи, созданные с 1 октября 2018 года, вносятся непосредственно в единый государственный реестр, а старые переведут туда постепенно. До конца 2020 года будут оцифрованы бумажные актовые книги, начиная с 1926 года. Подобная работа ведется во всех субъектах Российской Федерации и позволит сформировать единый архив органов ЗАГС России.

В органах ЗАГС Мурманской области находится на хранении более 2,5 млн записей актов гражданского состояния. В настоящее время в ЕГР ЗАГС успешно передано порядка 1,6 млн записей.

Кроме того, для организации выплаты льгот и пособий семьям с несовершеннолетними детьми в период распространения коронавирусной инфекции, органами ЗАГС Мурманской области в федеральную систему передано порядка 150 тысяч записей актов о рождении детей от 3 до 18 лет, составленных в период с начала 2002 по октябрь 2018 года.

Создание полного единого архива документов значительно облегчит межведомственное взаимодействие между органами ЗАГС России и другими органами власти. По мере включения ранее составленных актовых записей в ЕГР ЗАГС у северян появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ – свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом регионе.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, оцифровка книг ЗАГС также значительно облегчит поиск информации о родственниках, позволит выстроить ветви родственных связей, что необходимо для получения некоторых услуг. Кроме того, не нужно будет предъявлять ранее выданные документы органов ЗАГС, которые были необходимы для государственной регистрации актов гражданского состояния. Например, родителям не нужно предъявлять свидетельство о браке, чтобы зарегистрировать рождение ребёнка.

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Илья
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