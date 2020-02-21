До конца 2020 года в Мурманске построят новую ледовую арену

Строительство крытого катка с искусственным льдом «Авангард» на улице Капитана Орликовой в Мурманске идёт по графику. Спорткомплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Сегодня заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова посетила спортивный объект.

Строительно-монтажные работы на площадке начались в сентябре прошлого года. За пять месяцев установлены сваи, подпорные стенки, фундамент, завершен монтаж металлокаркаса. На объекте продолжаются работы по установке наружных ограждающих конструкций и кровли. Следующим этапом предусмотрены прокладка наружных электрических сетей и системы вентиляции, устройство пола и межэтажных перекрытий.

В ходе выездной проверки вице-губернатор Оксана Астахова отметила хороший темп строительства спорткомплекса – степень готовности выше 40%.

В начале недели ход работ также оценил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул, что возведение новой ледовой арены в областном центре позволит повысить доступность спорта для различных категорий населения и создать достойные условия для круглогодичных занятий физической культурой, массового катания на коньках, проведения соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

«Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на условиях государственно-частного партнерства при финансовом участии федерального, областного и муниципального бюджетов, а также частного концессионера. Проект очень важный для нас – спорткомплексов в регионе, откровенно говоря, недостаточно. Сроки строительства соблюдаются, мы строго за этим следим. В конце декабря современная ледовая арена на 100 человек должна быть введена в эксплуатацию», – сказал губернатор.

В здании катка предусмотрена арена с ледовым полем 60х30 метров, холодильная система которого позволит регулировать температуру льда. Вместимость объекта при проведении массового катания – 100 человек, мобильные трибуны рассчитаны на 200 зрителей. Проектом предусмотрены раздевалки, тренерские и административные помещения, зал с тренажерами для индивидуальной силовой подготовки, медицинский кабинет и буфет, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.