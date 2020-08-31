До конца 2020 года в Туломе реконструируют водозабор

Масштабная реконструкция водозаборных сооружений в Туломе идёт в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 млн рублей – это средства федерального и областного бюджета.

В рамках контракта предусмотрена капитальная реконструкция существующего здания водоочистных, а также строительство новой насосной станции. Ход работ проверила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова.

На сегодняшний день смонтирован водовод, в имеющемся здании водоочистки установлено новое инженерное оборудование, в новом здании выполнены работы по устройству полов, перегородок, подготовлены места для установки оборудования водоочистки, продолжаются монтаж вентиляции.

Параллельно производится благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец 2020 года, сообщает региональное Министерство энергетики и