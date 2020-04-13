До конца 2021 года на трассах Мурманской области и Карелии ликвидируют свыше 100 аварийно-опасных участков

На эти цели из федерального бюджета выделят более 140 млн рублей. К работам по дополнительному обустройству федеральных автодорог приступят уже в этом году.

В результате совместного обследования дорог Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» специалистами ФКУ Упрдор «Кола» и УГИБДД МВД Республики Карелия определены потенциально опасные участки, где отмечается наибольшая вероятность возникновения ДТП. По итогам поездки решено на 65 участках двух дорог, имеющих затяжные повороты, установить более 1600 дорожных знаков «Направление поворота». Ещё на 42 участках запретят или продлят зону запрещения обгона. Знаки «Обгон запрещён» продублируют соответствующей разметкой. Эти меры позволят исключить самые опасные аварии - встречные столкновения.

Для привлечения внимания водителей к 28 нерегулируемым пешеходным переходам дорожники установят светофорные объекты типа Т-7 с желтым мигающим сигналом. В черте г. Сортавала Карелии на 263-м км автодороги А-121 в этом году установят светофор с кнопкой вызова. В 2021 году такие светофоры появятся на 1385-м и 1387-м км дороги Р-21 в Коле Мурманской области. На 2-километровом участке подъездной дороги к аэропорту Мурманска на пересечении с дорогой местного значения этим летом установят пешеходное ограждение и светофорный объект.

На 15 объектах в Карелии и на пяти в Мурманской области устроят освещение - речь идёт об автобусных остановках, пешеходных переходах и примыканиях к местным дорогам. Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассах дисциплинирует водителей. На федеральных дорогах двух регионов работает 47 таких комплексов, в ближайшее время прибавятся еще семь: два установят на автодороге «Кола» в Мурманской области, остальные - на федеральных трассах Карелии.