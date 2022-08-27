До конца 2022 года в Лесозаводском будет построен новый ФАП

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Мурманской области до конца 2022 года планируется выполнить работы по поставке и монтажу модульного фельдшерско-акушерского пункта с квартирой для фельдшера в поселке Лесозаводский Кандалакшского района на общую сумму 20339,3 тысячи рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время ФАП в Лесозаводском расположен в приспособленных помещениях, которые не соответствует действующим санитарным нормам. Строительство нового ФАПа позволит создать современные условия для оказания медицинской помощи жителям посёлка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/