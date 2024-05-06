В областном центре действует «пакет» преференций для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Администрацией города оказывается финансовая и имущественная поддержка малому и среднему бизнесу.

Эти вопросы обсуждались на заседании Инвестиционного совета Мурманска.

Для потенциальных инвесторов предусмотрены онлайн-сервисы инвестиционной портала Мурманской области, в том числе «путеводитель инвестора». Он включает интерактивную карту инвестиционных площадок и проектов, алгоритмы действий при оформлении проектной документации, перспективные ниши для создания и развития бизнеса и многое другое.

До конца 2024 года администрации города Мурманска требуется завершить работу по внедрению всех элементов муниципального инвестиционного стандарта.

Его концепцию разработало Минэкономразвития РФ после успешного внедрения в 2023 году Регионального инвестиционного стандарта (РИС 2.0) во всех регионах России, в том числе и в Мурманской области. Главная цель стандарта – ускорить реализацию инвестиционных проектов на местах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27286&page=1