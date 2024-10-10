До конца 2024 года будут освещены 11 участков региональных автодорог

На региональных дорогах Мурманской области продолжается выполнение работ по устройству недостающего освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца года будут освещены 11 участков автодорог.

Так, продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Кола – Мурмаши с подъездами. На участке ремонта завершены работы на линии наружного освещения: установлены 43 опоры освещения со светодиодными светильниками, самонесущие изолированные провода и установлен шкаф наружного освещения. Тестовый режим подключения пройден.

Освещение будет работать на постоянной основе после завершения всех работ по капитальному ремонту и вводу объекта в эксплуатацию.

Светлее и безопаснее стало на автоподъездах к селу Минькино и н.п. Лейпи, а также на автодороге Заполярный – Сальмиярви. Установлено 53 светодиодных светильника.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, До конца года завершатся работы по устройству недостающего электроосвещения на автодороге Пиренга – Ковдор, а на объездных дорогах Североморска и Кандалакши, двух участках трассы Кандалакша – Полярные Зори и автоподъездах к Междуречью и к Заозерску ожидается подключение электросетевыми организациями.

Гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет с даты подписания сторонами акта о приёмке законченных работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/