До конца 2026 года продлён региональный материнский капитал для многодетных семей Мурманской области

До конца 2026 года продлен региональный материнский капитал для многодетных семей Мурманской области. Соответствующий проект закона сегодня принят депутатами Мурманской областной Думы в первом и окончательном чтении.

Законопроект разработан Министерством труда и социального развития Мурманской области в целях продления права семей, имеющих трех и более детей, на получение дополнительных мер поддержки по 31 декабря 2026 года.

В 2020 году размер регионального маткапитала составляет 130904,15 рубля. В настоящее время за счет средств областного бюджета заполярным семьям выдано 10622 сертификата, полностью реализовано 6295 сертификатов.

Выделенные денежные средства можно направить на улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком, возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования, ремонт жилых помещений, оплату медицинских услуг, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«В рамках реализации плана «На Севере – жить» принято решение о продлении регионального материнского капитала для многодетных семей до конца 2026 года. Данная мера поддержки семей с тремя и более детьми дает положительный результат. Это категория детей в нашем регионе продолжает увеличиваться», – прокомментировал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.