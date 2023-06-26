До конца года будут открыты 9 молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области

До конца года будут открыты 9 молодежных пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«На сегодняшний день открыто 7 пространств, а общее количество посещений «СОПКИ.СПОРТ» превысило 28 тысяч. До конца года в Мурманской области будут открыты ещё 9 таких залов», – поделился глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что посещение современных залов, оснащенных всем необходимым для занятий физической культурой и спортом, для молодых людей до 35 лет является бесплатным.

Подробно о работе «СОПОК.СПОРТ» и запланированных открытиях рассказала министр спорта Светлана Наумова.

Глава профильного ведомства отметила высокую популярность пространств, созданных в рамках регионального плана «На Севере – жить», среди молодежи Кольского Заполярья. Пространства могут посещать и жители региона старше 35 лет: в среднем стоимость часового занятия для данной категории составляет 170 рублей. В текущем году число посещений «СОПКИ.СПОРТ» составило более 28 тысяч. Успешность регионального проекта подтверждает и оценка на федеральном уровне: на ежегодном отраслевом форуме «Sport B2B» «СОПКИ.СПОРТ» были признаны «Лучшим спортивным проектом».

«На создание спортивных пространств, объединенных единым стилем, в 2022 году было выделено 35 млн рублей. «СОПКИ.СПОРТ» появились в Апатитах, Полярных Зорях, Мончегорске, Заполярном, Коашве, Высоком и Ловозере. В этом году реализация проекта продолжится: к сентябрю запланировано открытие залов в Мурманске, Ковдоре, Гаджиево, Североморске, Умбе, Молочном, Алакуртти», – отметила Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо перечисленных населённых пунктов по поручению губернатора «СОПКИ.СПОРТ» появятся в Заозерске. На создание новых пространств из регионального бюджета выделено 40 млн рублей. Это позволит провести ремонтные работы, оформив помещения в едином концептуальном решении, а также закупить необходимые оборудование и экипировку. Как пояснила министр спорта, срок завершения работ по реализации проекта «СОПКИ.СПОРТ» в текущем году во всех населенных пунктах – 1 сентября.

Фото: https://gov-murman.ru