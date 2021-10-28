До конца года парк общественного транспорта региона пополнится 31 новым автобусом и троллейбусом

На развитие транспортной системы в проекте бюджета Мурманской области на 2022 год предусмотрено 7 миллиардов 98 миллионов рублей. Это на 773 миллиона больше, чем в 2021 году. Вице-губернатор Юрий Сердечкин вчера рассказал о развитии отрасли на заседании правительства региона.

Обновление подвижного состава является одним из главных ориентиром развития. Так, до конца 2021 года на маршрутах Мурманской области появится дополнительно 31 троллейбус и автобус большого класса. Приобретение обошлось в 501 миллион рублей, средства направлены из областного бюджета и частных инвестиций перевозчиков.

Главная цель программы поддержки обновления транспорта – снизить средний возврат подвижного состава до 5 лет и менее.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, изменяется подход к обеспечению мобильности северян. Расширяются возможности проката индивидуальных средств передвижения, разрабатывается возможность заказа автобуса на определенную остановку. Активно ведется цифровизация транспортных услуг с внедрением современных сервисов и платформ.