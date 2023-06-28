До конца года «Парты Героев» появятся во всех школах Мурманской области

В Мурманской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие единой региональной системы патриотического воспитания. О результатах работы и приоритетных мероприятиях в этом направлении на заседании правительства 26 июня рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

Глава профильного ведомства отметила особое значение кадетского образования, которое сейчас реализуется для 2 тысяч школьников в 6 муниципалитетах Мурманской области, а также важность работы регионального центра «Авангард», который принимает юных северян, в том числе из семей участников специальной военной операции и участников «Движения Первых».

Говоря о патриотическом воспитании, Диана Кузнецова сделала акцент на реализуемую в регионе программу увековечивания и чествования Героев Отечества – проекте «Парта Героя», отметив, что сейчас их число уже достигает 122, а до конца года подобные пространства будут открыты во всех школах и колледжах региона.

Министр образования и науки в ходе доклада рассказала о мероприятиях, нацеленных на формирование у школьников любви, чувства гордости за Мурманскую область и раскрытие потенциала региона для успешного построения карьеры юных северян. Одним из шагов, предпринятых для достижения этой цели, стало открытие Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Он создан по поручению главы региона Андрея Чибиса и решает приоритетную задачу по формированию единой региональной системы патриотического воспитания. Этим летом центр посетят 720 юных жителей со всего Кольского Заполярья. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в «На Севере – жить!» продолжится и после начала учебного года.

Напомним, что в программу центра входит специальный модуль «Мурманская область», благодаря которому дети знакомятся с историей, культурой, природными ресурсами региона. Кроме уроков краеведения школьники осваивают основы топографии, проходят теоретическую и практическую подготовку по оказанию первой помощи пострадавшему с элементами тактической медицины в специализированных кабинетах. В спортивном корпусе созданы условия для проведения соревнований, занятий по физической культуре и начальной военной подготовке.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в центр может попасть любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к ответственным специалистам в своём муниципалитете по телефонам, опубликованным на сайте министерства образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru