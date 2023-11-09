До конца года в Кольском медицинском колледже заменят все окна

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области о выделении средств из резервного фонда на замену оконных блоков в учебном корпусе Кольского медицинского колледжа.

Замену оконных блоков планируется провести до конца декабря, на эти цели выделено 7,8 млн рублей. Работы реализуются в рамках программы «Тёплое окно», которая входит в региональный стратегический план «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках данной программы за два года более 7 тысяч окон в школах заменили на современные стеклопакеты. До конца 2024 года планируется заменить окна в 100% школ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru