До конца года в Мурманской области будет оцифровано свыше 36 тысяч реестровых дел, находящихся на хранении в Росреестре

За девять месяцев 2022 года специалистами Кадастровой палаты по Мурманской области переведено в электронную форму более 26,7 тысячи бумажных реестровых дел из архивов региональных Кадастровой палаты и Управления Росреестра в соответствии с планом-графиком по оцифровке архива.

Сегодня Кадастровая палата по Мурманской области является источником комплектования документов Архивного фонда Российской Федерации. Перевод реестровых дел в электронный вид позволит оптимизировать состав находящихся на хранении документов, будет способствовать сокращению сроков предоставления госуслуг по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимое имущество, а также предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

«Оцифровка дел правоустанавливающих документов на недвижимость, кадастровых дел проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная система пространственных данных». Это одна из приоритетных государственных задач, целью которой является автоматизация процессов, связанных с вводом, учётом, хранением и доступом к документам в электронном виде» - рассказала руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Напомним, с 1 апреля 2022 года Кадастровой палате по Мурманской области переданы полномочия по переводу в электронную форму дел правоустанавливающих документов из архива областного Управления Росреестра.

«На сегодняшний день отсканировано 73% реестровых дел из общего объёма запланированных для оцифровки документов на текущий год. До конца года будет оцифровано свыше 36,4 тысячи реестровых дел. Помимо повышения качества оказания госуслуг, оцифровка архива значительно сократит издержки на хранение и перевозку бумаги», – отметила начальник отдела ведения архива Кадастровой палаты по Мурманской области Ирина Артемьева.

План-график работ по сканированию реестровых дел рассчитан до 2025 года, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://scan.cnews.ru/