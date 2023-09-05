До конца года в Мурманской области будет уже 17 пространств «СОПКИ.СПОРТ»

Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании правительства. «До конца года будет уже 17 пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области. На сегодняшний день количество посещений уже открытых залов насчитывает более 50 тысяч», – отметил глава региона.

Напомним, что в 2022 году в Кольском Заполярье заработали первые 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ», заниматься в которых северяне до 35 лет могут бесплатно. В этом году уже состоялись открытия в Умбе, Молочном, Гаджиево и Алакуртти, ещё 6 залов заработают до конца декабря.

«Также откроем молодёжные пространства для молодых семей. Первые «СОПКИ.СЕМЬЯ» заработают в Мурманске, Североморске и Полярном в 2023 году», – сообщил Андрей Чибис.

Подробнее о том, как работают уже существующие пространства «СОПКИ.СПОРТ» и запланированных открытиях на оперативном совещании доложила вице-губернатор Елена Дягилева.

«Как и весь кластер «СОПКИ», современные залы «СОПКИ.СПОРТ» призваны дать больше возможностей молодым северянам для интересного досуга и реализации своего потенциала. «СОПКИ.СПОРТ» объединяют единые стилистические решения и единый подход к комплектации оборудования. Все залы оснащены зонами свободных весов, современными силовыми и кардиотренажёрами», – поделилась заместитель губернатора.

Елена Дягилева подчеркнула, что все пространства создаются в уже готовых помещениях, поэтому срок реализации занимает до полугода. Пространства создаются при поддержке правительства региона: на проведение ремонтных работ, оформление пространств в едином стиле, а также оснащение современным оборудованием муниципалитет получает грант в размере 5 млн рублей.

«На сегодняшний день в «СОПКАХ.СПОРТ» занимается более 14,5 тысячи северян. Пространства получили высокую оценку как со стороны северян, так и со стороны профессионального сообщества, завоевав звание лучшего спортивного проекта в рамках Всероссийской премии «Sports Facilities». Наряду с 10 залами в Кольском Заполярье, в этом году «СОПКИ.СПОРТ» будут открыты в подшефной Запорожской области», – отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одна важная серия открытий стартует в ближайшее время: в сентябре на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой заработает первое пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ».

«Работа «СОПКИ.СЕМЬЯ» будет построена сразу в нескольких направлениях. Наряду с проведением мастер-классов, созданием возможностей для комфортного времяпрепровождения, общением с такими же молодыми родителями, здесь можно будет получить индивидуальную консультацию профильного специалиста самых разных сфер – от квалифицированного юриста до опытного педиатра», – подчеркнула Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru