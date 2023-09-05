Фёдору Александровичу Щербине присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска»Ольга Вовк назначена заместителем губернатора Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 11:30

До конца года в Мурманской области будет уже 17 пространств «СОПКИ.СПОРТ»

Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании правительства. «До конца года будет уже 17 пространств «СОПКИ.СПОРТ» в Мурманской области. На сегодняшний день количество посещений уже открытых залов насчитывает более 50 тысяч», – отметил глава региона.

Напомним, что в 2022 году в Кольском Заполярье заработали первые 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ», заниматься в которых северяне до 35 лет могут бесплатно. В этом году уже состоялись открытия в Умбе, Молочном, Гаджиево и Алакуртти, ещё 6 залов заработают до конца декабря.

«Также откроем молодёжные пространства для молодых семей. Первые «СОПКИ.СЕМЬЯ» заработают в Мурманске, Североморске и Полярном в 2023 году», – сообщил Андрей Чибис.

Подробнее о том, как работают уже существующие пространства «СОПКИ.СПОРТ» и запланированных открытиях на оперативном совещании доложила вице-губернатор Елена Дягилева.

«Как и весь кластер «СОПКИ», современные залы «СОПКИ.СПОРТ» призваны дать больше возможностей молодым северянам для интересного досуга и реализации своего потенциала. «СОПКИ.СПОРТ» объединяют единые стилистические решения и единый подход к комплектации оборудования. Все залы оснащены зонами свободных весов, современными силовыми и кардиотренажёрами», – поделилась заместитель губернатора.

Елена Дягилева подчеркнула, что все пространства создаются в уже готовых помещениях, поэтому срок реализации занимает до полугода. Пространства создаются при поддержке правительства региона: на проведение ремонтных работ, оформление пространств в едином стиле, а также оснащение современным оборудованием муниципалитет получает грант в размере 5 млн рублей.

«На сегодняшний день в «СОПКАХ.СПОРТ» занимается более 14,5 тысячи северян. Пространства получили высокую оценку как со стороны северян, так и со стороны профессионального сообщества, завоевав звание лучшего спортивного проекта в рамках Всероссийской премии «Sports Facilities». Наряду с 10 залами в Кольском Заполярье, в этом году «СОПКИ.СПОРТ» будут открыты в подшефной Запорожской области», – отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одна важная серия открытий стартует в ближайшее время: в сентябре на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой заработает первое пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ».

«Работа «СОПКИ.СЕМЬЯ» будет построена сразу в нескольких направлениях. Наряду с проведением мастер-классов, созданием возможностей для комфортного времяпрепровождения, общением с такими же молодыми родителями, здесь можно будет получить индивидуальную консультацию профильного специалиста самых разных сфер – от квалифицированного юриста до опытного педиатра», – подчеркнула Елена Дягилева.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Майор и магия». Художественный сериал, 30 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане рассказали, как раннее трудоустройство повлияло на их уровень доходов в настоящем-PRO Валюту (16+)Юань снизился против доллара США до минимума за одну неделю-PRO Энергетику (18+)+32,3%: Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку электроэнергии в августе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика