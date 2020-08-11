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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 08:00

До конца года в Мурманской области будет запущена инновационная система мониторинга уборки территорий

Планирование, управление и контроль работы коммунальной техники и специалистов по уборке в Мурманской области будет осуществляться с помощью автоматизированной информационной системы.

По словам начальника управления по реализации проекта «Умный город» Центра городского развития Мурманской области Алексея Медведева, разработка будет предназначена для автоматизации процессов диспетчерского мониторинга уборки территорий муниципальных образований области.

Пилотное испытание системы прошло в жилом районе Росляково города Мурманска. Были успешно протестированы бизнес-процессы от формирования заданий по уборке до контроля и подтверждения их исполнения.

Система позволяет автоматически формировать отчетность по выполненным работам и осуществлять планирование на различные периоды времени с учетом внеплановых оперативных задач. Учёт работы механизмов, посещение объектов и территорий по заданиям и слежение за расходом топлива осуществляются в режиме реального времени. Передача данных в систему происходит с ГЛОНАСС-устройств.

«Использование системы поспособствует развитию бережливого отношения к эксплуатации коммунальной техники и при этом увеличению эффективности ее применения. За счет четкого контроля соблюдения плана работ и гибкой конфигурации функциональности будут расти показатели эффективности уборки дорог и территорий в нашем регионе», – подчеркнул министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Планируется, что инновационная система станет одним из важных сегментов проекта «Умный регион» и единым региональным инструментом контроля качества выполнения подрядчиками договорных обязательств по уборке территорий муниципальных образований Мурманской области.

Запуск системы запланирован до конца 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в марте 2019 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ был утверждён стандарт ведомственного проекта «Умный город», который подразумевает цифровизацию всех городов страны. В него включены основные рекомендации по внедрению цифровых технологий в сферы ЖКХ, общественной и экологической безопасности, формирования городской среды и управления дорожным движением.

В Мурманской области стандарт был воплощён в проекте цифровизации городского хозяйства «Умный регион», в рамках которого в Заполярье уже запущены портал «Наш Север» и инвестиционный портал. В настоящее время в разработке находятся туристический гид и информационная система «Благоустройство». Значительная часть мероприятий дорожной карты проекта реализуется силами АНО «Центр городского развития Мурманской области» под патронажем регионального Министерства цифрового развития.

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