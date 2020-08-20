До конца года в Мурманской области отремонтируют 94 подъезда по программе «Формирование современной городской среды»

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проверила ход работ по ремонту подъездов в жилых домах по программе «Формирование современной городской среды» в Мурманске.

До конца года в рамках программы запланировано отремонтировать 94 подъезда в 13 муниципалитетах. На эти цели из регионального и местных бюджетов выделено почти 22 миллиона рублей. Ожидается, что существенно преобразятся не только входные группы, но и лестничные клетки с первого по последний этаж.

«Радует, что управляющие компании ответственно подходят к задаче: ремонты почти не вызывают нареканий по качеству, жильцы не жалуются на шум во время проведения работ. Расстроил только подход. Практически везде воссоздается облик подъездов прошлых десятилетий: начиная от цвета краски и вида мусорных баков и светильников, заканчивая решениями по освещению в Полярную ночь», – отметила Оксана Астахова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам выезда принято решение, что региональное Министерство градостроительства и благоустройства и Центр городского развития Мурманской области подключатся к работе и помогут привести подъезды к современным стандартам дизайна.