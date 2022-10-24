До конца года в Мурманской области построят две амбулатории и ФАП

Во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о ключевых мероприятиях федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется а регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение». Программа рассчитана на 5 лет и реализуется уже два года.

«В этом году в рамках только этой программы мы укрепляем материально-техническую базу на 17 объектах и закупаем 57 единиц оборудования, введём в эксплуатацию до конца года ещё две амбулатории и ФАПа, продолжаем капремонты в учреждениях здравоохранения Колы, Заполярного, Мурманска, Оленегорска, Ревды, Мончегорска и Кандалакши», – сообщил Андрей Чибис.

На эти цели направлено 1,5 млрд рублей, из которых 773 млн – средства областного бюджета.

Общий объём федерального финансирования составляет свыше 4 млрд рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru