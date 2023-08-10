До конца года в рамках реализации плана «На Севере – жить» в Мурманской области появятся сразу три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Новые точки притяжения для молодых родителей, северян с детьми и пар, которые только планируют рождение ребёнка, будут созданы на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. Их основная задача – всесторонняя помощь в формате «одного окна».

Заместитель губернатора Елена Дягилева осмотрела ход ремонтных работ в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой, в которой вскоре появится пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ». Она обсудила с руководителем учреждения особенности реализуемого проекта, стилистические решения и организацию пространства.

«СОПКИ.СЕМЬЯ» – пространства, в котором родители могут в комфортной обстановке получить профессиональный совет от специалистов разных профилей, узнать больше о мерах поддержки, а еще поучаствовать в семейных мероприятиях и восполнить дефицит общения. Команды библиотек уже реализуют много интересных проектов, проводят разноплановые мероприятия. С появлением таких современных центров они смогут предложить ещё больше возможностей для северян», – отметила вице-губернатор.

После ремонта в знакомой многим мурманчанам библиотеке на Буркова появятся многофункциональные зоны отдыха и обучения, в которых планируется проводить семинары, мастер-классы и встречи с профильными специалистами. Говоря о проекте, исполняющий обязанности директора библиотеки Татьяна Баданина отметила, что особое внимание уделяется и созданию комфортных условий для маленьких посетителей: для них установят сухой бассейн, интерактивное и игровое оборудование. Открытие «СОПОК.СЕМЬЯ» в Мурманске запланировано на сентябрь.

Ранее вице-губернатор Елена Дягилева провела совещание, на котором руководители учреждений в Мурманске, Североморске и Полярном представили проекты пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», а также рассказали о ходе ремонтных работ и особенностях каждого объекта.

Так, директор Североморской Централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко акцентировала внимание на создании в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» доступной среды. Новая точка притяжения создается на базе городской библиотеки – филиал №2 имени В. Панюшкина. Оснащение и зонирование пространства позволит реализовывать здесь большой спектр тематических мероприятий и проводить индивидуальные консультации. Открытие во флотской столице запланировано на октябрь.

В ноябре «СОПКИ.СЕМЬЯ» появятся в Полярном на базе Центральной детской библиотеки. Как уточнила директор централизованной библиотечной системы Наталья Испенкова, по завершении ремонтных работ в городе воинской славы появится очень уютное и комфортное пространство, в котором будут проходить семейные мероприятия, а также на регулярной основе проводить консультации специалисты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе объезда вице-губернатор Елена Дягилева также посетила помещения, в которых в ближайшее время появятся новые молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ». В Мурманске современные залы, оснащённые всем необходимым для активного отдыха, создаются в здании Мурманского индустриального колледжа на улице Подгорной и на улице Беринга. По завершении всех работ пространства будут доступны для бесплатного посещения всем северянам до 35 лет.

Напомним, что по поручению губернатора Андрея Чибиса до конца года «СОПКИ.СПОРТ» откроются также в Молочном, Алакуртти, Ковдоре, Гаджиево, Североморске, Заозерске и на подшефной территории – в Приморском районе Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru