Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжениеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 09:30

До конца года в регионе пройдёт ряд значимых спортивных событий

На очередном заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 13 декабря, министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе во второй половине декабря.

Помимо областных чемпионатов и первенств по хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, боксу, спортивно-прикладному собаководству, художественной гимнастике, фигурному катанию, легкой атлетике, кикбоксингу окончание спортивного года ознаменуется тремя важными спортивными событиями.

Уже в шестой раз подряд в мурманской Долине Уюта с 13 по 20 декабря пройдут Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». Соревнования проходят по инициативе российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Анны Ивановны Богалий. Участие в них принимают более 300 юных спортсменов от 10 до 18 лет из 20 регионов страны в дисциплинах спринт и масстарт. По окончанию соревнований детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск (там Кубок пройдёт в январе), затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине и в Демино, а в марте пройдет 5-й этап в Саранске и финальный этап в Новосибирске.

«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» - это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры», – отметила Светлана Наумова

14 декабря в 12 часов в Долине Уюта состоится пресс-конференция, посвящённая спортивному событию.

25 декабря на ГЛК «Салма» в Полярных Зорях начинающие спортсмены в возрасте 10-11 лет будут бороться за Кубок Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Эти старты для многих ребят станут первыми в спортивной карьере и организованы для того, чтобы они могли получить ценный опыт в борьбе за призовые места. Победители и призёры соревнований получат Кубки Губернатора региона, медали и дипломы, также для всех участников предусмотрена сувенирная продукция (баффы).

Традиционно в декабре подведут итоги спортивного года. 16 декабря в 15.00 в клубе «OKEAN-hall» (ГДЦ «Меридиан») состоится торжественная церемония награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта. Награды будут вручены по итогам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года в следующих номинациях:

– «Герои спортивного Заполярья»:  награждаются 2 спортсмена/2 тренера по летним и зимним олимпийским видам спорта, 4 спортсмена/4 тренера по неолимпийским видам спорта, 4 спортсмена/4 тренера по адаптивным видам спорта.

– «За преданность спорту»: награждаются 2 спортсмена-ветерана – победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

– «Прорыв года»: награждается 1 спортсмен – победитель не менее 2 официальных соревнований, при условии, что победа в каждом из указанных соревнований является первой в карьере спортсмена.

Как сообщает региональное Министерство спорта, вместе с награждением спортивного актива будут вручены денежные сертификаты финалистам Кубка Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Средства на общую сумму 26 млн рублей пойдут на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В новом году Североморск планирует жить с бездефицитным бюджетом-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» снижаются-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика