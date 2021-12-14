До конца года в регионе пройдёт ряд значимых спортивных событий

На очередном заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 13 декабря, министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе во второй половине декабря.

Помимо областных чемпионатов и первенств по хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, боксу, спортивно-прикладному собаководству, художественной гимнастике, фигурному катанию, легкой атлетике, кикбоксингу окончание спортивного года ознаменуется тремя важными спортивными событиями.

Уже в шестой раз подряд в мурманской Долине Уюта с 13 по 20 декабря пройдут Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». Соревнования проходят по инициативе российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Анны Ивановны Богалий. Участие в них принимают более 300 юных спортсменов от 10 до 18 лет из 20 регионов страны в дисциплинах спринт и масстарт. По окончанию соревнований детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск (там Кубок пройдёт в январе), затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине и в Демино, а в марте пройдет 5-й этап в Саранске и финальный этап в Новосибирске.

«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» - это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры», – отметила Светлана Наумова

14 декабря в 12 часов в Долине Уюта состоится пресс-конференция, посвящённая спортивному событию.

25 декабря на ГЛК «Салма» в Полярных Зорях начинающие спортсмены в возрасте 10-11 лет будут бороться за Кубок Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Эти старты для многих ребят станут первыми в спортивной карьере и организованы для того, чтобы они могли получить ценный опыт в борьбе за призовые места. Победители и призёры соревнований получат Кубки Губернатора региона, медали и дипломы, также для всех участников предусмотрена сувенирная продукция (баффы).

Традиционно в декабре подведут итоги спортивного года. 16 декабря в 15.00 в клубе «OKEAN-hall» (ГДЦ «Меридиан») состоится торжественная церемония награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта. Награды будут вручены по итогам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года в следующих номинациях:

– «Герои спортивного Заполярья»: награждаются 2 спортсмена/2 тренера по летним и зимним олимпийским видам спорта, 4 спортсмена/4 тренера по неолимпийским видам спорта, 4 спортсмена/4 тренера по адаптивным видам спорта.

– «За преданность спорту»: награждаются 2 спортсмена-ветерана – победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

– «Прорыв года»: награждается 1 спортсмен – победитель не менее 2 официальных соревнований, при условии, что победа в каждом из указанных соревнований является первой в карьере спортсмена.

Как сообщает региональное Министерство спорта, вместе с награждением спортивного актива будут вручены денежные сертификаты финалистам Кубка Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Средства на общую сумму 26 млн рублей пойдут на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок.