До конца года все социальные учреждения области должны перейти на энергосервисные контракты

До конца года в Мурманской области не должно остаться ни одного социального учреждения, не заключившего энергосервисный контракт и не перешедшего на теплосберегающие технологии, заявил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

«Мы утвердили «дорожную карту» по стимулированию инструментов энергосбережения, развитию энергосервисных контрактов в социальной сфере и ЖКХ. Два оператора, в том числе «Ростелеком», выразили готовность активно это направление брать на себя, заключать контракты на конкурсной основе. Главное, что инструменты всем понятны, технологии обкатаны. Нужно экономить на тепле, сокращать издержки на теплоснабжение и направлять эти деньги на новое оборудование и ремонт помещений», – отметил губернатор.

В пример Андрей Чибис привёл Кировск, где активно внедряются энергосберегающие технологии. Так, автоматизированный теплопункт в детском саду №12 позволяет экономить до 41% тепловой энергии. Схожие результаты дают и современные теплопункты в многоквартирных домах.

Глава области поручил заместителю губернатора Юрию Сердечкину с учётом «дорожной карты» утвердить строгий план и дополнительные финансовые инструменты поддержки заключения энергосервисных контрактов как в социальной сфере, так и в жилищном фонде, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.