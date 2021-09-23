До конца июня 2022 года на автоподъезде к городу Мончегорску установят недостающее наружное электроосвещение

Подрядчик ООО «Востокэнергопром» (г. Орск) уже приступил к выполнению работ.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд «Мурманскавтодора».

На выполнение работ претендовало два участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 13%.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, на прошлой неделе с компанией заключён государственный контракт на сумму 11,9 миллиона рублей.

Работы будут выполняться на участке км 0+000- км 2+180.