До конца лета в Заполярье пройдёт более 440 мероприятий для молодёжи

О том, какие события запланированы на июль и август, рассказал вчера глава комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко на оперативном совещании в правительстве.

11 июля в 18.00 в Доме молодёжи (ул. Капитана Орликовой, 3) продолжится киномарафон «Арктическое кино» в рамках международного кинофестиваля «Северный характер». Гостям представят фильмы «Антарктида. Станция Восток: в преддверии будущего», «Мой друг Александр Григорьевич» и «Яблоня».

Также Дом молодёжи подготовил очередной диджей-эфир «Флоу 17». Он пройдёт 14 июля в 19.00 по адресу: улица Книповича, 21. На площадке соберутся диджеи и музыканты, которые поделятся со слушателями своими чувствами и эмоциями, посредством музыкальных сетов. Всё происходящее будет транслироваться в прямом эфире.

До 16 июля в столице Заполярья проходит экологический интенсив «Эко-Мурманск». Эковолонтёры вместе со специалистами Центра развития волонтёрского движения обсуждают вопросы защиты природы во время работы круглого стола, участвуют в кейс-сессии по проблемам загрязнения водоемов и создают объемную картину из вторсырья.

«Музыкальная пятница» пройдёт в Информационном интеллект-центре №24 (ул. Шабалина, 59) с 14.00 до 18.00. В программе - викторина «Песни о лете», квиз «КиноМузыка», танцевальная разминка Just Dance, подвижные игры.

30 июля в областном центре запланирован городской праздник «Экватор лета». Молодёжь сможет активно провести время, приняв участие в мастер-классах и интерактивных площадках.

12 августа все желающие смогут посоревноваться в мастерстве управления радиоуправляемыми машинками. Соревнования пройдут в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101).

Завершит череду летних событий традиционный городской праздник «Последнее воскресенье лета» в Мурманске. Пройдёт он 28 августа в сквере на улице Ленинградской, где откроются интерактивные молодёжные площадки и «фримаркет».