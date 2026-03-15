До конца марта жители Мурманской области могут принять участие в опросе Минцифры России о потребности в домашнем интернете в малых населенных пунктах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит опрос о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах страны, результаты помогут оценить реальный спрос и подготовить решения для подключения отдельных домохозяйств. Речь идёт о населённых пунктах, где проживают меньше тысячи человек и где уже подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету социально-значимых объектов, в том числе в рамках федеральных проектов.

Прохождение опроса ни к чему не обязывает, в одном его пунктов человек информирует о согласии или несогласии заключать договор с оператором связи.

«Чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населенном пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно на удобных для себя условиях. Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает – это исключительно способ заявить о потребности», – поясняют в Минцифры России.

Планируется, что скорость подключения к интернету будет составлять до 100 Мбит/с. Размер единоразового платежа – не более 10 тысяч рублей, а ежемесячный платёж – от 600 рублей в месяц.

Опрос традиционно проводится на Платформе обратной связи, поэтому для того, чтобы принять участие, необходимо авторизироваться на портале «Госуслуги».

Пройти опрос до 30 марта 2026 года могут все граждане России с подтверждённой учётной записью. Организаторы также подчеркивают, населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Как проголосовать?

1. Зайдите на Платформу обратной связи и авторизуйтесь через «Госуслуги».

2. Выберите регион и населённый пункт, за который хотите проголосовать. Для расширенного поиска и обработки результатов сформировано два списка:

- первый список: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/583426/
- второй список: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/568138/

3. Напишите точный адрес своего домохозяйства.

4. Укажите, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет.

5. Отправьте свой голос.

За 2025 год в Мурманской области возможность доступа домохозяйств к широкополосному интернету составила 93,3% согласно данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563819/#&gid=1&pid=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
