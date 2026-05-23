Мурманская область. Арктика (16+)23.05.26 16:00

До конца мая в Мурманске определят фильмы, которые получат поддержку от регионального правительства

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось заседание конкурсной комиссии. Эксперты рассмотрели кинопроекты, которые претендуют на получение субсидии из областного бюджета.

Членам жюри представили шесть короткометражных фильмов. Среди них — психологическая драма, комедия, сказка и другие.

Гранты направлены на поддержку молодых кинематографистов — от 18 до 35 лет. Средства могут получить: авторы из Кольского Заполярья, которые снимают художественные или документальные ленты; авторы из других регионов России, которые снимают художественные или документальные картины о Мурманской области.

Максимальный размер гранта не более 500 тысяч рублей. Субсидия покрывает до 70% от всех расходов, которые необходимы для съёмок.

Как сообщает vk.com/murmanculture, победителей определят до конца мая. Результаты появятся на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы «Электронный бюджет»: promote.budget.gov.ru/

Напомним, развитие кинопроизводства в Мурманской области — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288019%2Fwall-139605315_32852

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
