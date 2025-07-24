Госземинспекторы Управления Росреестра по Мурманской области с июня 2025 года приступили к проведению аэрофотосъёмочных работ на территории Мурманской области.

Госземнадзор уже несколько лет успешно использует беспилотники, которые стали незаменимыми помощниками в работе.

«Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет эффективно осуществлять мониторинг обширных территорий, обследовать труднодоступные или ограниченные в доступе участки. Такое комплексное обследование территорий способствует обеспечению защиты прав землепользователей и вовлечению в экономический оборот неэффективно используемых земель. Полученные данные будут использованы для наполнения Единой электронной картографической основы, выявления нарушений земельного законодательства, исправления реестровых ошибок», – поясняет руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

С начала летнего сезона инспекторы уже обследовали с высоты 902 земельных участка. Был осуществлен облёт части территорий Кольского и Кандалакшского районов площадью 280 гектар.

Впереди ещё много работы. До конца октября 2025 года на территории Мурманской области планируется обследовать земли общей площадью 2400 га, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.