ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Широта интересов - от кадки со льдом в пустыне до дронов-спасателей на водеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Враждебность к себе и миру, или Увидеть себя глазами другого человека
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.21 14:00

До конца октября на участках отдельных автодорог Заполярья будет установлено недостающее электроосвещение

Региональный комитет по конкурентной политике завершил три аукциона на выполнение данных работ. Компания «Мурманскавтодор» уже заключила с победителем торгов ООО «Инженерные технологии» госконтракты на сумму 29,4 млн рублей. Недостающее электроосвещение появится на автоподъезде к телеретранслятору в посёлке Умба (км 0+000 – км 1+648), на автомобильных дорогах Умба-Кандалакша (км 80+312 – км 81+453, км 93+348 – км 94+308) и Кола-Зверосовхоз (км 3+370 – 5+480).

Кроме того, по результатам проведения ещё одного аукциона заключён контракт с ООО «Кольское дорожное управление» на сумму 19,7 млн рублей. На выделенные деньги подрядчику необходимо установить недостающие остановочные и посадочные площадки, автопавильоны, недостающее электроосвещение и тротуары на автоподъезде к поселку Шонгуй (км 0+789 – км 2+800). Работы будут выполняться по 30 сентября 2021 года.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика