До конца октября на участках отдельных автодорог Заполярья будет установлено недостающее электроосвещение

Региональный комитет по конкурентной политике завершил три аукциона на выполнение данных работ. Компания «Мурманскавтодор» уже заключила с победителем торгов ООО «Инженерные технологии» госконтракты на сумму 29,4 млн рублей. Недостающее электроосвещение появится на автоподъезде к телеретранслятору в посёлке Умба (км 0+000 – км 1+648), на автомобильных дорогах Умба-Кандалакша (км 80+312 – км 81+ 453, км 93+348 – км 94+308) и Кола-Зверосовхоз (км 3+370 – 5+480).

Кроме того, по результатам проведения ещё одного аукциона заключён контракт с ООО «Кольское дорожное управление» на сумму 19,7 млн рублей. На выделенные деньги подрядчику необходимо установить недостающие остановочные и посадочные площадки, автопавильоны, недостающее электроосвещение и тротуары на автоподъезде к поселку Шонгуй (км 0+789 – км 2+800). Работы будут выполняться по 30 сентября 2021 года.