До конца января в Мурманской области откроется более 30 первичных отделений Российского движения детей и молодёжи

В Центре управления регионом прошло первое собрание совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мурманской области. В состав совета вошли представители молодёжных и детских общественных объединений, исполнительных органов государственной власти, а также молодёжных и волонтёрских центров.

Участники обсудили деятельность движения и утвердили перечень первичных отделений Мурманской области. В январе планируется открыть более 30 таких отделений на базе образовательных учреждений и молодёжных пространств.

«Решением Совета регионального отделения утверждено создание 38 первичных отделений движения на территории региона. И наша основная задача, чтобы мероприятия, предложенные и организованные участниками движения, были полезными и интересными, а не отчетами о работе», — прокомментировала председатель Совета регионального отделения Движения детей и молодёжи Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru