До начала поставок в Мурманскую область вакцины от COVID-19 Андрей Чибис испытал её на себе

В ходе онлайн-брифинга по ситуации с коронавирусом губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что сам сделал прививку от новой инфекции в Москве, и только после этого вакцину поставили в регион.

«Чувствую себя очень хорошо, без последствий», – отметил глава региона.

Помимо этого, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Чибис сообщил, что пост на въезде в Апатиты и Кировск пока снят не будет, а число рейдов по соблюдению масочного режима в общественных местах – в кафе и барах, на транспорте и в магазинах – увеличится. Однако надо понимать, подчеркнул губернатор, что к каждому человеку контролёра не приставишь.

«Лучший контролер – это сам человек. Пока это до каждого не дойдёт, ситуация у нас останется сложной», – отметил Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.